Медвежонок Винни и его друзья
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Детям
Медвежонок Винни и его друзья

Медвежонок Винни и его друзья (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.62011, Winnie the Pooh
Мультфильм, Фэнтези61 мин0+

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О фильме

Новые приключения очаровательного медвежонка и компании. У Винни закончился весь мeд, а Ушастик не может найти свой хвост. Медвежонок идет за помощью к Кристоферу Робину, но его нет дома. Из записки, оставленной мальчиком, друзья делают вывод, что его похитил таинственный злодей Яскорра.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Медвежонок Винни и его друзья»