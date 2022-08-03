Медвежонок Винни и его друзья (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.62011, Winnie the Pooh
Мультфильм, Фэнтези61 мин0+
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О фильме
Новые приключения очаровательного медвежонка и компании. У Винни закончился весь мeд, а Ушастик не может найти свой хвост. Медвежонок идет за помощью к Кристоферу Робину, но его нет дома. Из записки, оставленной мальчиком, друзья делают вывод, что его похитил таинственный злодей Яскорра.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СДРежиссёр
Стивен
Дж. Андерсон
- ДХРежиссёр
Дон
Холл
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актёр
Джим
Каммингс
- БЛАктёр
Бад
Лакки
- КФАктёр
Крэйг
Фергюсон
- ДБАктёр
Джек
Болтер
- ТОАктёр
Трэвис
Оутс
- КААктриса
Кристен
Андерсон-Лопес
- УДАктёр
Уайатт
Дин Холл
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ХХАктёр
Хьюелл
Хаузер
- ЭШСценарист
Эрнест
Шепард
- СДСценарист
Стивен
Дж. Андерсон
- ПДПродюсер
Питер
Дель Вечо
- КСПродюсер
Кларк
Спенсер
- КМПродюсер
Кэтлин
М. Кортни
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Никитенко
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лагачев
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- ДГАктёр дубляжа
Денис
Горбатенко
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ПАХудожник
Пол
А. Феликс
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- БМХудожник
Барни
Мэттинсон
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Линдер
- ХМОператор
Хулио
Макат
- КАКомпозитор
Кристен
Андерсон-Лопес
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман
- РЛКомпозитор
Роберт
Лопес