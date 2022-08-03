Новые приключения очаровательного медвежонка и компании. У Винни закончился весь мeд, а Ушастик не может найти свой хвост. Медвежонок идет за помощью к Кристоферу Робину, но его нет дома. Из записки, оставленной мальчиком, друзья делают вывод, что его похитил таинственный злодей Яскорра.

