Медвежонок Бамси (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.72018, Bamse och dunderklockan
Мультфильм, Семейный60 мин6+
О фильме
Главный соперник и враг Бамси — лис Рэйнард придумал коварный план, как вместо него стать главным городским героем. Он хитростью пытается расположить к себе горожан и завоевать любовь красавицы Микелины. Разбойники устроили пожар на чердаке в доме бабушки Бамси. Его быстро удалось потушить, но в нем все же сгорели бутоны очень редкого растения, называемого громовым колокольчиком. Эти цветы являются важным ингредиентом для приготовления специального меда, дающего Бамси легендарную силу.
СтранаШвеция
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD, SD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
6.1 IMDb
- КРРежиссёр
Кристиан
Рюлтениус
- ПХАктёр
Петер
Хабер
- СКАктёр
Стив
Кратц
- МААктёр
Морган
Аллинг
- ТБАктёр
Томас
Больме
- РЛАктёр
Рольф
Людаль
- БКАктриса
Бьянка
Кронлоф
- ККАктриса
Катарина
Коэн
- СФАктриса
Сесилия
Фроде
- ИЛАктриса
Иа
Лангхаммер
- ТТСценарист
Томас
Тивемарк
- РАСценарист
Руне
Андреассон
- ИСПродюсер
Ина
Сольберг
- АСПродюсер
Анника
Суксдорфф
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев