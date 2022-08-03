Медвежонок Бамси (фильм, 2018) смотреть онлайн

Главный соперник и враг Бамси — лис Рэйнард придумал коварный план, как вместо него стать главным городским героем. Он хитростью пытается расположить к себе горожан и завоевать любовь красавицы Микелины. Разбойники устроили пожар на чердаке в доме бабушки Бамси. Его быстро удалось потушить, но в нем все же сгорели бутоны очень редкого растения, называемого громовым колокольчиком. Эти цветы являются важным ингредиентом для приготовления специального меда, дающего Бамси легендарную силу.

