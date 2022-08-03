Медвежонок Бамси
Wink
Детям
Медвежонок Бамси

Медвежонок Бамси (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.72018, Bamse och dunderklockan
Мультфильм, Семейный60 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Главный соперник и враг Бамси — лис Рэйнард придумал коварный план, как вместо него стать главным городским героем. Он хитростью пытается расположить к себе горожан и завоевать любовь красавицы Микелины. Разбойники устроили пожар на чердаке в доме бабушки Бамси. Его быстро удалось потушить, но в нем все же сгорели бутоны очень редкого растения, называемого громовым колокольчиком. Эти цветы являются важным ингредиентом для приготовления специального меда, дающего Бамси легендарную силу.

Страна
Швеция
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Медвежонок Бамси»