Медведи Камчатки (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Познавательный документальный рассказ о рыбалке бурых медведей на Курильском озере.



Камчатка — полуостров, поражающий природным разнообразием. Здесь можно найти вулканы и горячие источники, тундру и густые леса. Самое сильное животное в окрестностях — знаменитый бурый �медведь. Во время нереста тихоокеанского лосося, или нерки, медведи отправляются на рыбалку в места скопления любимого лакомства. В этот раз они замечены на Курильском озере, у истока реки Озерная. Команда фильма прилетела туда на вертолете, чтобы понаблюдать, как эти потрясающие звери запасаются энергией на предстоящий сезон.



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