Медведи Камчатки. Начало жизни
Актёры и съёмочная группа фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни»

Режиссёры

Владислав Гришин

Режиссёр
Ирина Шапман

Режиссёр

Актёры

Анатолий Белый

Актёр

Сценаристы

Владислав Гришин

Сценарист
Ирина Шапман

Сценарист

Продюсеры

Ирина Шапман

Продюсер
Дмитрий Суханов

Продюсер

Операторы

Дмитрий Шпиленок

Оператор
Михаил Родионов

Оператор
Геннадий Шаликов

Оператор
Дмитрий Воронов

Оператор

Композиторы

Георгий Химорода

Композитор
Люк Ховард

Luke Howard
Композитор