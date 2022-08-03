Мечты сбываются
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Мечты сбываются

Мечты сбываются (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.92015, A Wish Come True
Мелодрама, Комедия82 мин12+

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О фильме

В каждый день рождения, начиная с 5 лет, Линдси загадывает желание: щенок, кукольный домик, повышение и главное — настоящая любовь. И только в 30 лет желания начинают исполняться...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb