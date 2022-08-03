Мазафакер (фильм, 2017) смотреть онлайн

Дерзкая французско-японская анимация на основе комикса Гийома Ренара. Анджелино, а для друзей просто Лино, живет в городе с романтическим названием Dead Meat City. Городок ничем не примечателен, кроме удручающе высокого уровня преступности. Лино работает доставщиком пиццы. Однажды, разъезжая на своем скутере, он засматривается на очаровательную незнакомку, которой явно не место в таком прогнившем месте, и эта встреча навсегда меняет его жизнь. Ужасно даже не то, что Лино попадает под колеса грузовика. Проблема в том, что он начинает видеть вокруг ужасающие формы жизни, которые раньше не замечал. Либо удар по голове оказался слишком сильным, либо планету захватили пришельцы?

