Фильмы
Майор Пэйн
Актёры и съёмочная группа фильма «Майор Пэйн»

Актёры и съёмочная группа фильма «Майор Пэйн»

Режиссёры

Ник Касл

Nick Castle
Режиссёр

Актёры

Дэймон Уайанс

Damon Wayans
АктёрMaj. Benson Payne
Кэрин Парсонс

Karyn Parsons
АктрисаEmily Walburn
Уильям Хикки

William Hickey
АктёрDr. Phillips
Стивен Мартини

Steven Martini
АктёрCadet Alex Stone
Майкл Айронсайд

Michael Ironside
АктёрLt. Col. Stone
Орландо Браун

Orlando Brown
АктёрCadet Kevin 'Tiger' Dunne
Альберт Холл

Albert Hall
АктёрGen. Decker
Эндрю Лидз

Andrew Leeds
АктёрCadet Dotson (в титрах: Andrew Harrison Leeds)
Дэмиен Уайанс

Damien Wayans
АктёрCadet Deak Williams (в титрах: Damien Wayans)
Крис Оуэн

Chris Owen
АктёрCadet Wuliger

Сценаристы

Дин Лори

Dean Lorey
Сценарист
Дэймон Уайанс

Damon Wayans
Сценарист

Художники

Дженнифер Л. Брайан

Jennifer L. Bryan
Художница

Операторы

Ричард Бауэн

Richard Bowen
Оператор

Композиторы

Крэйг Сэфэн

Craig Safan
Композитор