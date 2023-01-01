Майор Пэйн (фильм, 1995) смотреть онлайн
О фильме
Когда привыкшему кжизни поуставу вояке приходится укрощать толпу школьников, получается«Майор Пэйн». Убойная комедия, вкоторой суровый армеец примеряет роль воспитателя, сидящую нанем, как накорове седло.
Перед вами своего рода«Цельнометаллическая оболочка»счеловеческим лицом, еслибы фильм Кубрика был комедией. Матерый боец Бенсон Пэйн остается без войны ипопадает вадпокруче—кадетскую школу, где его ждут малолетние хулиганы. Майору надо превратить эту ораву вобразцовых солдат, нометоды воспитания Пэйна иармейские замашки вызывают один хаос. Пэйн орет ипытается всех муштровать, однако подростки оказываются теми еще крепкими орешками. Постепенногоре-воспитательпонимает, что вопли имарши непанацея, иначинает искать другой язык для общения свредными бунтарями.
Теплый привет из90-х, ностальгическиймарш-бросокиискры юмора, летящиеиз-подармейских ботинок—это все«Майор Пэйн». Фильм отом, как непрошибаемый солдафон учится быть чутким, станет находкой для любителей жанра.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- НКРежиссёр
Ник
Касл
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс
- КПАктриса
Кэрин
Парсонс
- УХАктёр
Уильям
Хикки
- СМАктёр
Стивен
Мартини
- МААктёр
Майкл
Айронсайд
- ОБАктёр
Орландо
Браун
- АХАктёр
Альберт
Холл
- ЭЛАктёр
Эндрю
Лидз
- ДУАктёр
Дэмиен
Уайанс
- КОАктёр
Крис
Оуэн
- ДЛСценарист
Дин
Лори
- ДУСценарист
Дэймон
Уайанс
- ДЛХудожница
Дженнифер
Л. Брайан
- РБОператор
Ричард
Бауэн
- КСКомпозитор
Крэйг
Сэфэн