Майкл Джексон: Вот и все (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм-концерт, моменты творческого процесса: поиск правильного звучания, постановка хореографии, разработка видеосопровождения. Уникальное шоу «Вот и все» должно было стать прощальным в карьере Майкла, но не состоялось. Остались только рабочие видеозаписи — последний прижи�зненный архив великого артиста.



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