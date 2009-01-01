Майкл Джексон: Вот и все
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Майкл Джексон: Вот и все

Майкл Джексон: Вот и все (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.62009, This Is It
Документальные106 мин12+

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Сюжет

Документальный фильм-концерт, моменты творческого процесса: поиск правильного звучания, постановка хореографии, разработка видеосопровождения. Уникальное шоу «Вот и все» должно было стать прощальным в карьере Майкла, но не состоялось. Остались только рабочие видеозаписи — последний прижизненный архив великого артиста.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Майкл Джексон: Вот и все»

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