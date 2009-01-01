Майкл Джексон: Вот и все (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.62009, This Is It
Документальные106 мин12+
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Сюжет
Документальный фильм-концерт, моменты творческого процесса: поиск правильного звучания, постановка хореографии, разработка видеосопровождения. Уникальное шоу «Вот и все» должно было стать прощальным в карьере Майкла, но не состоялось. Остались только рабочие видеозаписи — последний прижи�зненный архив великого артиста.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КОРежиссёр
Кенни
Ортега
- МДАктёр
Майкл
Джексон
- АААктёр
Алекс
Аль
- АААктриса
Александра
Апжарова
- НБАктёр
Ник
Басс
- МБАктёр
Майкл
Берден
- ИБАктриса
Ирина
Бречер
- ДЦАктёр
Дэниэл
Целебре
- МКАктриса
Мекиа
Кокс
- МФАктёр
Майлз
Фабер
- КГАктёр
Крис
Грант
- МБПродюсер
Майкл
Берден
- ДБПродюсер
Джон
Бранка
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- ЭЛХудожница
Эрин
Ларо
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- СООператор
Сандрин
Орабона
- МБКомпозитор
Майкл
Берден