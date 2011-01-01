Материк (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В центре конфликта оказывается юный сын погибшего рыбака: родной дядя пытается вовлечь племянника в туристический бизнес, в то время как дед требует хранить верность рыбацким традициям. Отношения внутри семьи накаляются до предела, когда на остров прибывают нелегальные беженцы из Африки.



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