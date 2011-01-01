Материк (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Terraferma
Драмы89 мин18+
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Сюжет
В центре конфликта оказывается юный сын погибшего рыбака: родной дядя пытается вовлечь племянника в туристический бизнес, в то время как дед требует хранить верность рыбацким традициям. Отношения внутри семьи накаляются до предела, когда на остров прибывают нелегальные беженцы из Африки.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эмануэле
Криалезе
- ФПАктёр
Филиппо
Пучилло
- ДФАктриса
Донателла
Финокьяро
- БФАктёр
Беппе
Фиорелло
- МКАктёр
Миммо
Кутиккьо
- МКАктриса
Мартина
Кодеказа
- ТЛАктриса
Тициана
Лодато
- КСАктёр
Клаудио
Сантамария
- ФСАктёр
Филиппо
Скарафия
- ТАктриса
Титти
- ПСАктёр
Пьерпаоло
Споллон
- ВМСценарист
Витторио
Морони
- ЭКСценарист
Эмануэле
Криалезе
- ФКПродюсер
Фабио
Конверси
- РТПродюсер
Риккардо
Тоцци
- ФЧОператор
Фабио
Чанкетти
- ФПКомпозитор
Франко
Пьерсанти