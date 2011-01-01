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Материк

Материк (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Terraferma
Драмы89 мин18+

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Сюжет

В центре конфликта оказывается юный сын погибшего рыбака: родной дядя пытается вовлечь племянника в туристический бизнес, в то время как дед требует хранить верность рыбацким традициям. Отношения внутри семьи накаляются до предела, когда на остров прибывают нелегальные беженцы из Африки.

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Материк»

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