Фильм Мать и сын смотреть онлайн

20 лет из жизни семьи мигрантов, приехавшей в Париж за мечтой о счастье. Фильм «Мать и сын» — пронзительная драма из программы Каннского кинофестиваля.



Молодая мать Роуз вместе с двумя сыновьями Жаном и Эрнестом переезжает из Кот-д’Ивуара во Францию. Они поселяются в маленькой парижской квартире вместе с сестрой Роуз, ее мужем и тремя детьми. Поначалу родственники пытаются поддерживать новых мигрантов, но Роуз никак не может найти твердую почву под ногами: работает на низкооплачиваемых работах, одного за другим меняет мужчин и все меньше участвует в жизни сыновей. Постепенно Жан и Эрнест отдаляются от матери, а внутри них бурлит возмущение.



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