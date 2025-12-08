Фильм Мастер и его муза

Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако, неудержимое влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.

