Мастер и его муза
Мастер и его муза

Фильм Мастер и его муза

2022, Alma & Oskar
Драма, Мелодрама18+
Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако, неудержимое влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.

Страна
Австрия, Германия, Швейцария, Чехия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мастер и его муза»