Фильм Мастер и его муза
2022, Alma & Oskar
Драма, Мелодрама18+
О фильме
Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако, неудержимое влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДБРежиссёр
Дитер
Бернер
- ЭКАктриса
Эмили
Кокс
- ВПАктёр
Валентин
Постльмайр
- Актриса
Татьяна
Паугофова
- АфАктёр
Антон
фон Люк
- ВХАктёр
Вильфрид
Хохгольдингер
- КОАктёр
Корнелиус
Обонья
- МААктёр
Мехмет
Атеши
- МДАктёр
Марселло
Де Нардо
- ХБСценарист
Хильде
Бергер
- ДБСценарист
Дитер
Бернер
- АГПродюсер
Александер
Глер
- МКПродюсер
Моника
Кристль
- ДШПродюсер
Джоанна
Шерц
- СКПродюсер
Сольвейг
Корнелисен
- БНМонтажёр
Бритта
Налер
- ШВКомпозитор
Штефан
Вилл