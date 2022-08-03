Массовое похищение в Чибоке (фильм, 2018) смотреть онлайн

Массовое похищение в Чибоке
8.02018, Stolen Daughters: Kidnapped by Boko Haram
Документальный75 мин18+

О фильме

В 2014 году 276 нигерийских школьниц были похищены из школы в городе Чибок. Ответственность за случившееся взяли на себя джихадисты из секты «Боко харам». Похищение привлеко внимание звезд и политиков, включая Мишель Обаму. Вскоре нескольким десяткам девушек удалось сбежать. Фильм прослеживает их путь после освобождения. Как оказалось, многие проблемы для несчастных только лишь начались. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb