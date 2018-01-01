Машина (фильм, 1994) смотреть онлайн

Фантастический триллер «Машина» — фильм о научном эксперименте, вышедшем из-под контроля. Главную роль в картине сыграл Жерар Депардье.



Доктор Марк Лакруа разрабатывает устройство для пересадки сознания. Его цель — проникнуть в разум преступника и понять природу зла. Для опыта он выбирает опасного убийцу Мишеля Зайто, который отбывает наказание в тюрьме. Но во время процедуры происходит сбой: Марк и Мишель обмениваются телами. Теперь убийца оказывается на свободе в облике уважаемого врача, а доктор — заперт в теле заключенного. Марк отчаянно пытается доказать, кто он на самом деле, но никто не верит его словам, а Мишель намерен воспользоваться выпавшим ему шансом и продолжить свои преступления.



Фильм «Машина» — лишенная сантиментов история о том, насколько опасными и непредсказуемыми могут оказаться неподготовленные эксперименты.



