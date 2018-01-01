Машина (фильм, 1994) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фантастический триллер «Машина» — фильм о научном эксперименте, вышедшем из-под контроля. Главную роль в картине сыграл Жерар Депардье.
Доктор Марк Лакруа разрабатывает устройство для пересадки сознания. Его цель — проникнуть в разум преступника и понять природу зла. Для опыта он выбирает опасного убийцу Мишеля Зайто, который отбывает наказание в тюрьме. Но во время процедуры происходит сбой: Марк и Мишель обмениваются телами. Теперь убийца оказывается на свободе в облике уважаемого врача, а доктор — заперт в теле заключенного. Марк отчаянно пытается доказать, кто он на самом деле, но никто не верит его словам, а Мишель намерен воспользоваться выпавшим ему шансом и продолжить свои преступления.
Фильм «Машина» — лишенная сантиментов история о том, насколько опасными и непредсказуемыми могут оказаться неподготовленные эксперименты.
Машина смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаФранция, Германия
ЖанрФантастика, Триллер
Рейтинг
- ФДРежиссёр
Франсуа
Дюпейрон
- ЭБАктёр
Эрван
Байно
- КБАктёр
Кристиан
Бюжо
- МААктёр
Марк
Андреони
- ДБАктёр
Дидье
Бурдон
- НВАктриса
Наталия
Вёрнер
- Актёр
Жерар
Депардье
- АААктёр
Ален
Азеро
- ВБАктёр
Вильфред
Бенаиш
- НБАктриса
Натали
Бай
- КБАктёр
Клод
Берри
- РБСценарист
Рене
Беллетто
- ФДСценарист
Франсуа
Дюпейрон
- ПБПродюсер
Патрик
Бордье
- РКПродюсер
Рене
Клейтман
- ББПродюсер
Бернард
Буи
- ИВПродюсер
Ингрид
Виндиш
- ККХудожник
Карлос
Конти
- ЭТХудожница
Элизабет
Тавернье
- НБМонтажёр
Ноэль
Буассон
- МПКомпозитор
Мишель
Порталь