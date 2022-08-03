Машина времени (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Машина времени
Машина времени
5.32016, A Promise of Time Travel
Драма88 мин18+

О фильме

Фантастическая драма, которая предлагает взглянуть свежим взглядом на классический роман Герберта Уэллса.

А что, если мы попробуем изменить прошлое? Или просто примем жизнь такой, какая она есть? А если мы сможем научиться жить сегодняшним днем, не оглядываясь на прошлое и не планируя будущее? Что, если в своем желании контролировать жизнь, мы зайдем слишком далеко и подвергнем опасности нашу цивилизацию? Неожиданно повстречав отчужденного друга детства, именно эти вопросы начинает задавать себе главный герой. Внезапно он оказывается втянутым в заговор, направленный на кражу устройства для путешествия во времени.

Хотите вместе с авторами фильма порассуждать, для чего мы живем и что должны ценить в этой быстротечной жизни? Тогда скорее включайте детективную драму «Машина времени». Фильм 2016 года доступен онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг