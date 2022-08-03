Машина времени (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Фантастическая драма, которая предлагает взглянуть свежим взглядом на классический роман Герберта Уэллса.



А что, если мы попробуем изменить прошлое? Или просто примем жизнь такой, какая она есть? А если мы сможем научиться жить сегодняшним днем, не оглядываясь на прошлое и не планируя будущее? Что, если в своем желании контролировать жизнь, мы зайдем слишком далеко и подвергнем опасности нашу цивилизацию? Неожиданно повстречав отчужденного друга детства, именно эти вопросы начинает задавать себе главный герой. Внезапно он оказывается втянутым в заговор, направленный на кражу устройства для путешествия во времени.



Хотите вместе с авторами фильма порассуждать, для чего мы живем и что должны ценить в этой быстротечной жизни?


