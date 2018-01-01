Wink
Детям
Маша и волшебное варенье
Актёры и съёмочная группа фильма «Маша и волшебное варенье»

Актёры и съёмочная группа фильма «Маша и волшебное варенье»

Режиссёры

Лев Мильчин

Лев Мильчин

Режиссёр

Актёры

Василий Ливанов

Василий Ливанов

Актёррассказчик

Сценаристы

Василий Ливанов

Василий Ливанов

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

Мария Рудаченко

Мария Рудаченко

Художница

Монтажёры

Ольга Василенко

Ольга Василенко

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Ян Френкель

Композитор