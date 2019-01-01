Масаи Мара. Истории дикой природы Африки
Wink
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Масаи Мара. Истории дикой природы Африки
9.02019, Masai Mara. African Wildlife Stories
Документальный50 мин18+
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Масаи Мара. Истории дикой природы Африки (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Кенийский заповедник Масаи Мара назван в честь африканского коренного народа — масаи. Масаи с незапамятных времен живут на этих землях в гармонии с природой. Их глазами мы и увидим легендарный заповедник, который славится невероятными пейзажами, впечатляющим разнообразием диких животных и птиц, и уникальным природным явлением — великой миграцией, когда огромные стада антилоп гну, зебр и преследующих их хищников устремляются на новые пастбища.

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Страна
Испания
Жанр
Документальный
Время
50 мин / 00:50

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