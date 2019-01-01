7.42019, Martha: A Picture Story
Документальные81 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Марта Купер: История о граффити (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Имя фотографа Марты Купер не слишком известно широкой публике, но для уличной культуры она легенда — ее альбом Subway Art о зарождении граффити в Нью-Йорке называют «Библией стрит-арта»: он возглавил топ книг, которую чаще всего воруют из магазинов, и усилиями фанатов разошелся по миру, от Бразилии до Японии, в ксерокопиях.
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Информация
СтранаСША, Австралия
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.7 IMDb