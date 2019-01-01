Марта Купер: История о граффити (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Имя фотографа Марты Купер не слишком известно широкой публике, но для уличной культуры она легенда — ее альбом Subway Art о зарождении граффити в Нью-Йорке называют «Библией стрит-арта»: он возглавил топ книг, которую чаще всего воруют из магазинов, и усилиями фанатов разошелся по миру, от Бразилии до Японии, в ксерокопиях.



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