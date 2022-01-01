Маршрут построен: Нижегородская область на LADA XRAY (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Проект «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в 2021 году. Его цель – доказать всем, что имея всего пару дней и надежный автомобиль, всегда можно устроить настоящее приключение. За рулем автомобилей LADA пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT находят все новые маршруты в регионах России и даже выезжая за пределы страны.

Казалось бы, главное блюдо Нижегородской области – это сам Нижний Новгород, город с 800-летней историей. Но проект «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» их областной столицы выдвинулся в путешествие по всему региону, где было найдено немало новых точек для настоящего приключения. Приключения пилота LADA Sport ROSNEFT Леонида Панфилова и его LADA XRAY.





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