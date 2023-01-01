Марокканская мафия: Татта (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Татта — криминальный авторитет. После жесткого столкновения с Папой и неудачной попытки похищения его сестры Татта решает сбежать подальше от бывшего союзника. А заодно и ограбить его, ведь все накопл�ения бандит потерял в огне. Но для этого ему не обойтись без помощи своего брата Отто, которого надо вытащить из венгерской тюрьмы. Придуманный Таттой план, надежный, как швейцарские часы, идет не по сценарию — и теперь вместо мести приходится спасать собственную шкуру. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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