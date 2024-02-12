Мармелад (фильм, 2024) смотреть онлайн

Молодой грабитель планирует побег из тюрьмы, куда попал из-за возлюбленной. Криминальная комедия с Джо Кири из «Очень странных дел».



Парень по имени Барон попадает в тюрьму за ограбление банка. Он рассказывает соседу по камере Отису, как стал преступником, чтобы произвести впечатление на девушку по имени Мармелад. Барон познакомился с ней, когда в его жизни началась черная полоса: мать была при смерти, с работы уволили, а в его маленьком городе не было никаких перспектив. Мармелад же несла с собой хаос и хорошо обращалась с огнестрельным оружием. Казалось, вместе они всесильны — пока Барона не арестовали. Но он готов на все, чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной.



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