Мармелад (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Молодой грабитель планирует побег из тюрьмы, куда попал из-за возлюбленной. Криминальная комедия с Джо Кири из «Очень странных дел».
Парень по имени Барон попадает в тюрьму за ограбление банка. Он рассказывает соседу по камере Отису, как стал преступником, чтобы произвести впечатление на девушку по имени Мармелад. Барон познакомился с ней, когда в его жизни началась черная полоса: мать была при смерти, с работы уволили, а в его маленьком городе не было никаких перспектив. Мармелад же несла с собой хаос и хорошо обращалась с огнестрельным оружием. Казалось, вместе они всесильны — пока Барона не арестовали. Но он готов на все, чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной.
Будут ли они жить долго и счастливо вместе, расскажет фильм «Мармелад» 2024 года — смотреть онлайн его можно на нашем сервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Кейр
О’Доннелл
- ДКАктёр
Джо
Кири
- КМАктриса
Камила
Морроун
- Актёр
Элдис
Ходж
- ОААктриса
Озиома
Акага
- ХКАктёр
Ханс
Кристофер
- УДАктёр
Уэйн
Дювалл
- ДХАктриса
Джейн
Хэммилл
- ДДАктёр
Джастен
Джонс
- Сценарист
Кейр
О’Доннелл
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МСХудожница
Меган
Спац
- ПМОператор
Полли
Морган