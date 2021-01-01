Марлон Уайанс: Вы знаете что это (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Огненный стендап комика, актера, сценариста и режиссера Марлона Уайанаса. Этого разнопланового человека широкая аудитория знает по франшизе «Очень страшное кино» — он не только сыграл там яркую роль, но и состоял в штате сценаристов всех частей. «Марлон Уайанс: вы знаете, что это» — смешное и откровенное выступление Уайанаса, где он без стеснения рассуждает о своих страхах, сомнениях и неверных поступках.



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