Маргарита (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
Французская трагикомедия «Маргарита» — фильм Ксавье Джанноли о том, как опасно жить в плену самообмана.
Богатая меценатка Маргарита Дюмон искренне верит, что обладает выдающимся оперным голосом, хотя поет чудовищно фальшиво. Но нет никого, кто честно сказал бы ей об этом: муж предпочитает не разрушать иллюзии супруги, а молодые авангардисты используют Маргариту как эксцентричную вдохновительницу и покровительницу. Получив сомнительное признание от прессы, аристократка решает дать сольный концерт — шаг, который позволит воплотить ее мечту в жизнь или приведет к катастрофе.
Джанноли относится к своей героине как к трагической, а не к карикатурной фигуре: та по-детски верит в свое искусство и стремится к искренним эмоциям, которых ей не хватает в браке. Смотреть фильм «Маргарита» будет особенно интересно зрителям, которые ценят тонкую иронию и фильмы о человеческих слабостях.
Рейтинг
- КДРежиссёр
Ксавье
Джанноли
- КФАктриса
Катрин
Фро
- АМАктёр
Андре
Маркон
- МФАктёр
Мишель
Фо
- КТАктриса
Криста
Тере
- ДМАктёр
Денис
М’Пунга
- СДАктёр
Сильвен
Дьюэд
- ОФАктёр
Обер
Фенуй
- СЛАктриса
София
Лебутт
- ТШАктёр
Тео
Шольби
- АВАктриса
Астрид
Ветналл
- КДСценарист
Ксавье
Джанноли
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- АБПродюсер
Артемио
Бенки
- ПЛХудожник
Пьер-Жан
Ларрок