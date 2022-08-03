Французская трагикомедия «Маргарита» — фильм Ксавье Джанноли о том, как опасно жить в плену самообмана.



Богатая меценатка Маргарита Дюмон искренне верит, что обладает выдающимся оперным голосом, хотя поет чудовищно фальшиво. Но нет никого, кто честно сказал бы ей об этом: муж предпочитает не разрушать иллюзии супруги, а молодые авангардисты используют Маргариту как эксцентричную вдохновительницу и покровительницу. Получив сомнительное признание от прессы, аристократка решает дать сольный концерт — шаг, который позволит воплотить ее мечту в жизнь или приведет к катастрофе.



Джанноли относится к своей героине как к трагической, а не к карикатурной фигуре: та по-детски верит в свое искусство и стремится к искренним эмоциям, которых ей не хватает в браке. Смотреть фильм «Маргарита» будет особенно интересно зрителям, которые ценят тонкую иронию и фильмы о человеческих слабостях.

