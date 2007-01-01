Марево любви фильм смотреть онлайн

Сюжет

Якутский фолк-хоррор о рыбаках, которых занесло в окутанную легендами местность. Матерый рыболов Платон и его менее опытный товарищ Нюку отправляются к озеру, чтобы поймать много рыбы и обеспечить свои семьи пищей на долгое время. Днем мужчины рыбачат, а ночи проводят в заброшенной хижине, где Нюку то видит жуткое лицо ребенка без глаз, то слышит зловещее дыхание собаки. Однако, когда Платон уходит домой на пару дней, юноша, несмотря на запреты старшего товарища и свои страхи, решает отправиться в незнакомый алас. Там Нюку встречает загадочного старика и его прекрасную дочь, в которую тут же влюбляется. Как девушка связана с чертовщиной, творящейся в хижине, и народными преданиями о проклятом шамане, расскажет «Марево любви» — фильм 2007 года, который можно смотреть онлайн на Wink.



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