8.12021, La Muerte De Dios
Документальный, Биография84 мин18+
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Марадона. Смерть бога (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Смелый документальный проект спортивного журналиста Ивана Казанцева, раскрывающий знаменитого футболиста Диего Марадону не только как талантливого спортсмена, но еще и как человека, поглощенного славой и успехом. Несмотря на его популярность, Марадону было сложно назвать счастливым: его упрямость и склонность к разного рода зависимостям быстро поставили звезду футбола на путь к саморазрушению.
СтранаАргентина
ЖанрДокументальный, Биография
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb