Смелый документальный проект спортивного журналиста Ивана Казанцева, раскрывающий знаменитого футболиста Диего Марадону не только как талантливого спортсмена, но еще и как человека, поглощенного славой и успехом. Несмотря на его популярность, Марадону было сложно назвать счастливым: его упрямость и склонность к разного рода зависимостям быстро поставили звезду футбола на путь к саморазрушению.

