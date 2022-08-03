Марадона. Смерть бога
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Фильмы
Марадона. Смерть бога
8.12021, La Muerte De Dios
Документальный, Биография84 мин18+

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Марадона. Смерть бога (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Смелый документальный проект спортивного журналиста Ивана Казанцева, раскрывающий знаменитого футболиста Диего Марадону не только как талантливого спортсмена, но еще и как человека, поглощенного славой и успехом. Несмотря на его популярность, Марадону было сложно назвать счастливым: его упрямость и склонность к разного рода зависимостям быстро поставили звезду футбола на путь к саморазрушению.

Страна
Аргентина
Жанр
Документальный, Биография
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb