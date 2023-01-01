Манон с источника (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно
8.61952, Manon des sources
Драмы118 мин18+
Сюжет
В отместку за смерть отца Манон перекрывает источник, откуда в деревню поступает вода.
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Информация
Рейтинг
7.5 IMDb
- МПРежиссёр
Марсель
Паньоль
- ЭААктёр
Эдмон
Ардиссон
- АААктёр
Анри
Ариюс
- ШБАктёр
Шарль
Блаветт
- ЖБАктёр
Жан-Мари
Бон
- МЧАктриса
Маргарит
Чэберт
- ЛДАктриса
Люче
Дассас
- ДАктёр
Даксели
- ДБАктёр
Дель
Боско
- ЭДАктёр
Эдуард
Дельмон
- МПСценарист
Марсель
Паньоль
- МППродюсер
Марсель
Паньоль
- ЖБМонтажёр
Жак
Бьянчи
- ВФОператор
Вилли
Факторович
- РЛКомпозитор
Рэймонд
Легран