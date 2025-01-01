Манифест мечты
Wink
Детям
Манифест мечты
2025, Манифест мечты
Документальный60 мин6+

Манифест мечты (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Документальный фильм «Манифест Мечты» — это целое исследование о современных подростках, где нам не все равно, чего ты хочешь, о чем мечтаешь и как видишь будущее своей страны.

Пришло время показать другим поколениям себя такими, какие вы есть: горящими, активными, неудобными и даже отчаявшимися, а еще со своими взглядами, желаниями и чувствами!

Манифест мечты смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг