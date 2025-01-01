Манифест мечты (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

Документальный фильм «Манифест Мечты» — это целое исследование о современных подростках, где нам не все равно, чего ты хочешь, о чем мечтаешь и как видишь будущее своей страны.



Пришло время показать другим поколениям себя такими, какие вы есть: горящими, активными, неудобными и даже отчаявшимися, а еще со своими взглядами, желаниями и чувствами!



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