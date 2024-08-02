Блогерша, рожающая в прямом эфире; уставшая «яжмать»; мама, которая скоро родит и мать «не в ресурсе» — такие разные и такие похожие. Переплетенные судьбы, взлеты и падения, любовь и ненависть, расставания и возвращения — это и есть жизнь.

