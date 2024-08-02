Мамочки
Wink
Фильмы
Мамочки
2021, Matky
Драма95 мин18+

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Мамочки (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Блогерша, рожающая в прямом эфире; уставшая «яжмать»; мама, которая скоро родит и мать «не в ресурсе» — такие разные и такие похожие. Переплетенные судьбы, взлеты и падения, любовь и ненависть, расставания и возвращения — это и есть жизнь.

Страна
Австралия
Жанр
Драма
Время
95 мин / 01:35

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Актёры и съёмочная группа фильма «Мамочки»