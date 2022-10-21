О жизни и творчестве оскароносного сценариста Дастина Лэнса Блэка, который рос в строгой религиозной семье. Опираясь на мемуары самого Блэка, фильм рассказывает о нелегком детстве сценариста, его пути к признанию, а также глубоких и трогательных отношениях с матерью; раскрывает Дастина не только как успешного и интересного сценариста, но и как активиста, который всегда черпал вдохновение в любви.

