2022, Mama's Boy: A Story from Our Americas
Документальный, Биография98 мин18+
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О фильме
О жизни и творчестве оскароносного сценариста Дастина Лэнса Блэка, который рос в строгой религиозной семье. Опираясь на мемуары самого Блэка, фильм рассказывает о нелегком детстве сценариста, его пути к признанию, а также глубоких и трогательных отношениях с матерью; раскрывает Дастина не только как успешного и интересного сценариста, но и как активиста, который всегда черпал вдохновение в любви.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Биография
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.9 IMDb