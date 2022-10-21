Мамин сын
Wink
Фильмы
Мамин сын
2022, Mama's Boy: A Story from Our Americas
Документальный, Биография98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Мамин сын (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

О жизни и творчестве оскароносного сценариста Дастина Лэнса Блэка, который рос в строгой религиозной семье. Опираясь на мемуары самого Блэка, фильм рассказывает о нелегком детстве сценариста, его пути к признанию, а также глубоких и трогательных отношениях с матерью; раскрывает Дастина не только как успешного и интересного сценариста, но и как активиста, который всегда черпал вдохновение в любви.

Страна
США
Жанр
Документальный, Биография
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.9 IMDb