Мама водолаза (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Жил-был водолаз. Жил-не тужил, работу любил, маму уважал, невеста была. Да вот однажды оказался он перед сложным выбором. В очередном погружении нашел он на дне морском в песке две жемчужины. Обе он подхватил, да и всплыл на берег, чтобы лучше их разглядеть. Оказалась одна жемчужина крупной, редкой �черного цвета, а другая – маленькой белой, обыкновенной. Вернулся водолаз домой и подарил большую жемчужину – невесте, а маленькую – маме. Но он даже себе представить не мог, к чему это приведет. Если бы знал, подумал бы дважды, прежде чем дарить эти жемчужины.



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