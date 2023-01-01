Маленькие негодяи
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Маленькие негодяи

Маленькие негодяи (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.81994, The Little Rascals
Мелодрамы, Кино для детей79 мин0+

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Сюжет

Большинство героев этой картины — дети. Мальчики организовали свой клуб настоящих мужчин-женоненавистников. Поэтому любой, кто встречается с девочкой, в их глазах — преступник, предатель и негодяй. Они очень сурово обошлись с одним из членов своего клуба только потому, что тот ходил к девочке на свидания. Девочки, в свою очередь, ничего хорошего в мальчиках тоже найти не могут и предают их суровому осуждению.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькие негодяи»

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