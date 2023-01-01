Маленькие негодяи (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.81994, The Little Rascals
Мелодрамы, Кино для детей79 мин0+
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Сюжет
Большинство героев этой картины — дети. Мальчики организовали свой клуб настоящих мужчин-женоненавистников. Поэтому любой, кто встречается с девочкой, в их глазах — преступник, предатель и негодяй. Они очень сурово обошлись с одним из членов своего клуба только потому, что тот ходил к девочк�е на свидания. Девочки, в свою очередь, ничего хорошего в мальчиках тоже найти не могут и предают их суровому осуждению.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Кино для детей, Мелодрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ПСРежиссёр
Пенелопа
Сфирис
- ТТАктёр
Тревис
Тедфорд
- КДАктёр
Кевин
Джамал Вудс
- ДВАктёр
Джордан
Варкол
- ЗМАктёр
Захари
Мэбри
- РБАктёр
Росс
Бэгли
- КМАктёр
Кортленд
Мид
- ССАктёр
Сэм
Салетта
- БДАктёр
Блейк
Джереми Коллинз
- ДБАктриса
Джульетт
Брюэр
- БЮАктёр
Блейк
Юинг
- ПССценарист
Пенелопа
Сфирис
- МССценарист
Майк
Скотт
- ПГСценарист
Пол
Гюэ
- РКПродюсер
Роджер
Кинг
- ДРПродюсер
Джералд
Р. Молен
- ГСХудожница
Гэй
С. Бакли
- ЛСХудожница
Линда
Сфирис
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- РБОператор
Ричард
Бауэн
- УРКомпозитор
Уильям
Росс