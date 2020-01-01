7.92020, Little Fish
Фантастика, Мелодрамы96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Маленькая рыбка (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Мир охвачен эпидемией загадочного вируса, стирающего людям память. В центре сюжета — ветеринар Эмма и ее муж, фотограф Джуд, которые боятся, что однажды начисто забудут друг о друге, и отчаянно пытаются спасти св�ои отношения. Что окажется сильнее — непредсказуемый вирус или любовь, проверенная временем?
Маленькая рыбка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаКанада, США
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb