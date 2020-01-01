Маленькая рыбка
Wink
Фильмы
Маленькая рыбка
7.92020, Little Fish
Фантастика, Мелодрамы96 мин18+

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Маленькая рыбка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Мир охвачен эпидемией загадочного вируса, стирающего людям память. В центре сюжета — ветеринар Эмма и ее муж, фотограф Джуд, которые боятся, что однажды начисто забудут друг о друге, и отчаянно пытаются спасти свои отношения. Что окажется сильнее — непредсказуемый вирус или любовь, проверенная временем?

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb