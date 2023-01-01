Маленькая принцесса (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Лондон. Конец XIX века. Капитан Кру, отправляясь на войну, привозит свою любимую дочь Сару, которую он называет «маленькой принцессой», в один из лучших и самых дорогих пансионов, чтобы она получила хорошее образование. Добрая, отзывчивая Сара быстро находит новых подруг.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- УЛРежиссёр
Уолтер
Лэнг
- УАРежиссёр
Уильям
А. Сайтер
- ШТАктриса
Ширли
Темпл
- РГАктёр
Ричард
Грин
- АЛАктриса
Анита
Луис
- ИХАктёр
Иэн
Хантер
- Актёр
Сесар
Ромеро
- АТАктёр
Артур
Тричер
- МНАктриса
Мэри
Нэш
- СДАктриса
Сибил
Джейсон
- ММАктёр
Майлз
Мандер
- ММАктриса
Марсия
Мэй Джонс
- УФСценарист
Уолтер
Феррис
- ФХСценарист
Фрэнсис
Ходжсон Бёрнетт
- ДМПродюсер
Джин
Марки