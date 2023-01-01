Маленькая принцесса (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лондон. Конец XIX века. Капитан Кру, отправляясь на войну, привозит свою любимую дочь Сару, которую он называет «маленькой принцессой», в один из лучших и самых дорогих пансионов, чтобы она получила хорошее образование. Добрая, отзывчивая Сара быстро находит новых подруг.



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