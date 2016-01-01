Мальчики на деревьях (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хэллоуин 1997 года — ночь веселья для Кори, Джанго и их банды скейтеров. Детство закончилось, но мальчишки не хотят взрослеть. Жизнь Кори переворачивается с ног на голову, когда он случайно сталкивается с Джонахом, бывшим другом детства, над которым жестоко издевается Джанго. Кори жалко Джонаха, и он соглашается с ним прогуляться. Обычная прогулка по пустым пригородным улицам обрастает страшилками, сотканными из страхов повседневной жизни. Пообщавшись с Джонахом, Кори понимает, что у них со старым другом ещё много общего. Вот только в ночь всех мертвецов даже самые тщательно погребённые тайны выползают наружу, а кошмары становятся явью.



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