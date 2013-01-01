Маланья (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

«Маланья – голова баранья» – такую обидную дразнилку придумали соседи для бедной женщины, которая никому не может отказать в помощи. Пока зажиточные рыболовы и хлебопашцы трясутся над каждой копейкой, Маланья жертвует последним ради других. Она принимает к себе двух беспризорных детей Живулечку и Ерашку, которые потеряли обоих родителей во время пожара. Как бы ни был тесен дом Маланьи, здесь находится место и для нового гостя – старого странника. Его никто не хотел пускать на ночлег, кроме доброй женщины. Путник, оказавшийся Божьим посланником, обещает исполнить любое желание своей благодетельницы. Хотя ей многого не надо, лишь бы жить и радоваться жизни.



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