Маккуин (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
История художника, который выбрал точкой приложения своих творческих усилий подиум. Не имея специального образования и работая в ателье, ещё юношей Александр Маккуин поражал работодателя и клиентов своими способностями. Потом стажировка в Италии, наделавшая шума первая коллекция собственного бренда в Лондоне и внезапное приглашение на должность главного дизайнера Givenchy. Первые люди моды, семья, друзья и коллеги рассказывают об Александре Маккуине.
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СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb