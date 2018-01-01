Маккуин
Wink
Фильмы
Маккуин
2018, McQueen
Документальный107 мин18+

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Маккуин (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

История художника, который выбрал точкой приложения своих творческих усилий подиум. Не имея специального образования и работая в ателье, ещё юношей Александр Маккуин поражал работодателя и клиентов своими способностями. Потом стажировка в Италии, наделавшая шума первая коллекция собственного бренда в Лондоне и внезапное приглашение на должность главного дизайнера Givenchy. Первые люди моды, семья, друзья и коллеги рассказывают об Александре Маккуине.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb