Маккуин (фильм, 2018) смотреть онлайн

История художника, который выбрал точкой приложения своих творческих усилий подиум. Не имея специального образования и работая в ателье, ещё юношей Александр Маккуин поражал работодателя и клиентов своими способностями. Потом стажировка в Италии, наделавшая шума первая коллекция собственного бренда в Лондоне и внезапное приглашение на должность главного дизайнера Givenchy. Первые люди моды, семья, друзья и коллеги рассказывают об Александре Маккуине.



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