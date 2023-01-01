Биография

Александр Маккуин — английский модельер и режиссер. Родился в Левисхэме 17 марта 1969 года. Уже в юности начал проявлять интерес к моде, работал подмастерьем в ателье. Окончил Центральный колледж искусств имени Святого Мартина, далее сотрудничал с дизайнерами Кодзи Тацуно и Ромео Джильи. В 1994-м представил собственную коллекцию на неделе моды в Лондоне, а уже через два года его пригласили на должность художественного директора Givenchy. В 2001 году перешел в дом моды Gucci. Создал парфюм Alexander McQueen Kingdom, также открыл молодежный бренд McQ. Сотрудничал с такими звездами, как Мадонна, Джулианна Мур, Леди Гага. Стал самым молодым профессионалом, удостоенным звания «Британский дизайнер года». Фильмография Александра Маккуина включает в себя клип певицы Björk на песню Alarm Call. О жизни знаменитого модельера можно узнать в документальной картине «Маккуин» 2018 года.