Ранние 1980-е. Дэйви, молодой авантюрист из Шотландии, решает стать музыкальным продюсером. В то время по миру гремит с успехом английская группа Iron Maiden. Не имея никакого опыта в этой отрасли, но вооружившись оптимизмом что бы покорить Великобританию, он решает пригласить сразу их. Проблема в том, что за деньгами для амбициозного стартапа приходится обращаться к бандитам…

