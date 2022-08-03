Махинаторы
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Махинаторы

Махинаторы (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Schemers
Комедия, Биография87 мин18+

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О фильме

Ранние 1980-е. Дэйви, молодой авантюрист из Шотландии, решает стать музыкальным продюсером. В то время по миру гремит с успехом английская группа Iron Maiden. Не имея никакого опыта в этой отрасли, но вооружившись оптимизмом что бы покорить Великобританию, он решает пригласить сразу их. Проблема в том, что за деньгами для амбициозного стартапа приходится обращаться к бандитам…

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал, Биография
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb