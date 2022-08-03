Махинаторы (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Schemers
Комедия, Биография87 мин18+
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О фильме
Ранние 1980-е. Дэйви, молодой авантюрист из Шотландии, решает стать музыкальным продюсером. В то время по миру гремит с успехом английская группа Iron Maiden. Не имея никакого опыта в этой отрасли, но вооружившись оптимизмом что бы покорить Великобританию, он решает пригласить сразу их. Проблема в том, что за деньгами для амбициозного стартапа приходится обращаться к бандитам…
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Криминал, Биография
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэйв
Маклин
- КБАктёр
Конор
Берри
- ТЛАктриса
Тара
Ли
- ШКАктёр
Шон
Коннор
- ГРАктёр
Грант
Роберт Килен
- ПМАктриса
Пола
Мастертон
- ККАктёр
Кит
Кларк
- КБАктриса
Кэролин
Боннимэн
- БРАктёр
Блэр
Робертсон
- МДАктёр
Мингус
Джонстон
- АТАктёр
Аластер
Томсон Миллс
- ДМСценарист
Дэйв
Маклин
- КТСценарист
Кайл
Титтертон
- ДМПродюсер
Дэйв
Маклин
- РКПродюсер
Ремо
Катани
- АСОператор
Алан
С. МакЛафлин