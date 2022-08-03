Магия зверя (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.42019, Seules les bêtes
Мелодрама, Драма112 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Атмосферный франко-германский триллер от режиссера культового детектива «Гарри – друг, который желает вам добра» Доминика Молля. В окрестностях альпийской деревушки найден автомобиль богатой парижанки Эвелин Дюка, которая бесследно пропала. Кто стоит за ее исчезновением и как к нему могут быть причастны пятеро людей, большинство из которых никак не связаны между собой?
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДМРежиссёр
Доминик
Молль
- Актёр
Дени
Меноше
- Актриса
Лор
Калами
- ДБАктёр
Дамиен
Боннар
- НТАктриса
Надя
Терешкевич
- ББАктёр
Бастьен
Буйон
- ВБАктриса
Валерия
Бруни-Тедески
- ЖБАктриса
Женни
Белле
- ФУАктёр
Фред
Улисс
- РПАктёр
Ролан
Плантен
- КНАктёр
Колин
Нил
- ДМСценарист
Доминик
Молль
- ЖМСценарист
Жиль
Маршан
- КНСценарист
Колин
Нил
- КБПродюсер
Каролин
Беньо
- ИПХудожница
Изабель
Паннетье