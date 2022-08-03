Магия зверя (фильм, 2019) смотреть онлайн

Атмосферный франко-германский триллер от режиссера культового детектива «Гарри – друг, который желает вам добра» Доминика Молля. В окрестностях альпийской деревушки найден автомобиль богатой парижанки Эвелин Дюка, которая бесследно пропала. Кто стоит за ее исчезновением и как к нему могут быть причастны пятеро людей, большинство из которых никак не связаны между собой?

