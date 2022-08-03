Магия зверя
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Магия зверя

Магия зверя (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.42019, Seules les bêtes
Мелодрама, Драма112 мин18+

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О фильме

Атмосферный франко-германский триллер от режиссера культового детектива «Гарри – друг, который желает вам добра» Доминика Молля. В окрестностях альпийской деревушки найден автомобиль богатой парижанки Эвелин Дюка, которая бесследно пропала. Кто стоит за ее исчезновением и как к нему могут быть причастны пятеро людей, большинство из которых никак не связаны между собой?

Страна
Германия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb