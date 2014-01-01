Магия мысли. Документальный фильм (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Чтобы понять, кто такие менталисты, необязательно читать мысли – достаточно посмотреть фильм «Магия мысли». Его создатели взяли эксклюзивные интервью у самых известных менталистов современности, включая Джорджа Крескина, Гавенера Торстена и Лиора Сушарда (личного менталиста Билла Гейтса и Уоррена Баффета). Оказывается, чтение мыслей – не дар свыше, а обыкновенный навык – полезный, востребованный и очень высокооплачиваемый.



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