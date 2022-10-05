Фантастический детектив о посланнике из прошлого, который помогает полиции расследовать преступления настоящего. Французские строители обнаруживают странную дверь, магическим образом возникшую на пустыре. Переместить ее ни у кого не получается, разбираться что к чему приезжают полицейские. Один из них решает в нее постучать, и, к удивлению всех присутствующих, дверь открывает сердитый молодой человек. Это собиратель запрещенных заклинаний и проклятых книг Эндрю Беннетт. Он проживает в 1929 году, но умеет путешествовать во времени, используя в этих целях ту самую дверь. Каким образом мистический гость поможет полиции в поимке серийного убийцы, расскажет фильм «Магический мир Эндрю Беннетта» (2018), который можно смотреть онлайн на Wink.

