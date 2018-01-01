Маэстро (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Марио Кастельнуово-Тедеско (Ксандер Беркли из «Ходячих мертвецов») был композитором более 200 голливудских фильмов 1940-х и 1950-х годов. Марио был наставником некоторых из величайших композиторов киномузыки, в том числе Джона Уильямса, Рэнди Ньюмана, Генри Манчини, Джерри Голдсмита и Андре Превина. «Маэстро» рассказывает о начинающем композиторе Джерри Херсте (Лео Маркс), когда он переезжает в Голливуд после Второй мировой войны, чтобы учиться у печально известного учителя Кастельнуово-Тедеско. Фильм основан на реальных письмах между двумя мужчинами. Множество корифеев кино и музыки - Джин Келли, Сид Чарисс, Нельсон Риддл, Игорь Стравинский, Стэнли Кубрик - изображаются на экране, когда они входят и выходят из орбиты композитора. В ролях участвуют уроженка Сент-Луизиана Сара Кларк (в роли жены Кастельнуово-Тедеско), Уильям Русс, Маккензи Эстин и покойный Джон Полито.





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