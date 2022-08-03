Мадам Парфюмер
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Мадам Парфюмер

Мадам Парфюмер (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Les parfums
Драма, Комедия97 мин18+

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О фильме

Анна Вальбер – парфюмер с мировым именем, немалым состоянием и скверным характером. Гийом – незадачливый водила на грани увольнения. В качестве последнего шанса шеф поручает ему возить Анну, которая уже избавилась от трех личных водителей. Каким-то непостижимым образом Гийому удается поладить с этой привередой. Что такого учуяла в нем парфюмерша?

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мадам Парфюмер»