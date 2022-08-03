Мадам Парфюмер (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Les parfums
Драма, Комедия97 мин18+
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О фильме
Анна Вальбер – парфюмер с мировым именем, немалым состоянием и скверным характером. Гийом – незадачливый водила на грани увольнения. В качестве последнего шанса шеф поручает ему возить Анну, которая уже избавилась от трех личных водителей. Каким-то непостижимым образом Гийому удается поладить с этой привередой. Что такого учуяла в нем парфюмерша?
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ГМРежиссёр
Грегори
Мань
- ЭДАктриса
Эммануэль
Дево
- ГМАктёр
Грегори
Монтель
- ЗРАктриса
Зели
Риксон
- СЛАктёр
Серхи
Лопес
- ГКАктёр
Гюстав
Керверн
- ПМАктриса
Полин
Мулен
- ЛПАктриса
Лиза
Перрио
- СБАктёр
Саша
Бурдо
- ОБАктёр
Оливье
Брош
- ПЖАктёр
Пол
Жансон
- ГМСценарист
Грегори
Мань
- ПГПродюсер
Пьер-Луи
Гарнон
- ФЖПродюсер
Фридерик
Жув
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- ГШАктёр дубляжа
Григорий
Шевчук
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АКХудожница
Алис
Камбурнак
- ГРКомпозитор
Гаэтан
Руссэль