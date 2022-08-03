Анна Вальбер – парфюмер с мировым именем, немалым состоянием и скверным характером. Гийом – незадачливый водила на грани увольнения. В качестве последнего шанса шеф поручает ему возить Анну, которая уже избавилась от трех личных водителей. Каким-то непостижимым образом Гийому удается поладить с этой привередой. Что такого учуяла в нем парфюмерша?

