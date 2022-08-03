Мадам Чернушка
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Мадам Чернушка

Мадам Чернушка (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Madam Black
Комедия, Драма10 мин18+

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О фильме

По дороге со съeмок фотограф случайно сбивает кошку Мадам Чернушку. Счастье, что не на глазах у девочки Тилли, еe хозяйки. Фотограф рассказывается девочке, что мадам Чернушка отправилась в небольшой отпуск и сама ему об этом сказала. Вернее, написала открытку. Фотограф даже обещает девочке привезти эту открытку, если найдeт.

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Драма, Короткометражка
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.5 IMDb