Льюис Ритсон vs. Мигель Васкес
Wink
Фильмы
Льюис Ритсон vs. Мигель Васкес
2025, Lewis Ritson vs Miguel Vasquez
Спортивный65 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Льюис Ритсон vs. Мигель Васкес (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Смотрите бой в традиционно зрелищной весовой категории. Два представителя полусреднего веса – Льюис Ритсон и Мигель Васкес – определяют чемпиона по версии WBA в бою, который трижды откладывался по разным причинам, но все же состоялся, чтобы устроить первоклассное боксерское зрелище.

Льюис Ритсон vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг