2025, Lewis Ritson vs Miguel Vasquez
Спортивный65 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Льюис Ритсон vs. Мигель Васкес (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Смотрите бой в традиционно зрелищной весовой категории. Два представителя полусреднего веса – Льюис Ритсон и Мигель Васкес – определяют чемпиона по версии WBA в бою, который трижды откладывался по разным причинам, но все же состоялся, чтобы устроить первоклассное боксерское зрелище.
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