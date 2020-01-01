Людмила Петрановская «Больше не могу. О синдроме усталости у родителей» (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Что такое синдром эмоционального выгорания у родителей? Как его в себе определить? Какие существуют признаки и стадии выгорания? Что служит внешним и внутренним факторами риска? По мнению Людмилы Петрановской, нет ничего важнее восстановления родительского ресурса в деле воспитания ребенка. Никакие материальные блага - игрушки, одежда, вкусная еда - не заменят ребенку счастливую и любящую маму.



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