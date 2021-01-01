Люди просто ничего не делают. Успех в Японии (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.02021, People Just Do Nothing: Big in Japan
Комедии92 мин18+
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Сюжет
Реальные пацаны из английского Брентфорда возвращаются в полнометражном продолжении псевдодокументального сериала «Люди просто ничего не делают». Прошло 3 года с закрытия легендарной пиратской радиостанции «Карапт ФМ». Еe основатели разошлись кто куда, как вдруг у них появился неожиданный повод объединиться. Оказывается, их давняя песня стала суперхитом в Японии, где героев с нетерпением ждут. Гастроли начинаются!
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Джек
Клоф
- АМАктёр
Аллан
Мустафа
- ХЧАктёр
Хьюго
Чегвин
- ССАктёр
Стив
Стэмп
- АЧАктёр
Азим
Чодри
- ЛБАктриса
Лили
Брейзиер
- КЯАктёр
Кэн
Ямамура
- АИАктриса
Аюми
Ито
- НХАктёр
Неро
Хуан
- ДКАктёр
Джордж
Кейвуд
- КСАктриса
Кёко
Саито
- ЛБСценарист
Лили
Брейзиер
- АЧСценарист
Азим
Чодри
- АМСценарист
Аллан
Мустафа
- СССценарист
Стив
Стэмп
- КДПродюсер
Клер
Джонс
- ЭАПродюсер
Эш
Аталла
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова