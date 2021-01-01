Люди просто ничего не делают. Успех в Японии
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Люди просто ничего не делают. Успех в Японии

Люди просто ничего не делают. Успех в Японии (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.02021, People Just Do Nothing: Big in Japan
Комедии92 мин18+

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Сюжет

Реальные пацаны из английского Брентфорда возвращаются в полнометражном продолжении псевдодокументального сериала «Люди просто ничего не делают». Прошло 3 года с закрытия легендарной пиратской радиостанции «Карапт ФМ». Еe основатели разошлись кто куда, как вдруг у них появился неожиданный повод объединиться. Оказывается, их давняя песня стала суперхитом в Японии, где героев с нетерпением ждут. Гастроли начинаются!

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди просто ничего не делают. Успех в Японии»

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