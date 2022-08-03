Любовники
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Любовники

Любовники (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Lovers
Драма, Мелодрама93 мин18+

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О фильме

Многолетний брак Майкла и Мэри превратился в набор рутинных ритуалов, где нет места страсти и общению по душам. Они оба находят пылких любовников, но уже на грани разрыва чувствуют взаимное влечение.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb