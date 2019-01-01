Любовная лихорадка
Wink
Фильмы
Любовная лихорадка
6.42019, Love in Kilnerry
Комедия100 мин16+
После выброса химикатов с местного завода жители тихого городка, охваченного вирусом любви, пускаются во все тяжкие

Любовная лихорадка фильм смотреть онлайн

О фильме

Консервативные жители маленького городка подвергаются воздействию нового химиката, повышающего либидо — вдохновляющая комедия о любви к жизни. Килнерри — маленький город в Новой Англии, где почти ничего не происходит. Единственная крупная достопримечательность здесь — химический завод, который производит ингредиенты для собачьего шампуня. По требованию Агентства по охране окружающей среды работникам завода приходится превращать токсичные отходы в новый химический продукт, а жителей предупреждают, что он может резко повысить либидо, если с ним взаимодействовать продолжительное время. Впрочем, предупреждение не срабатывает — очень скоро действие химиката становится очевидно, и люди, забыв о приличиях, начинают познавать забытые грани жизни.

Любовная лихорадка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.6 IMDb