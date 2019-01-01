Любовная лихорадка фильм смотреть онлайн

Консервативные жители маленького городка подвергаются воздействию нового химиката, повышающего либидо — вдохновляющая комедия о любви к жизни. Килнерри — маленький город в Новой Англии, где почти ничего не происходит. Единственная крупная достопримечательность здесь — химический завод, который производит ингредиенты для собачьего шампуня. По требованию Агентства по охране окружающей среды работникам завода приходится превращать токсичные отходы в новый химический продукт, а жителей предупреждают, что он может резко повысить либидо, если с ним взаимодействовать продолжительное время. Впрочем, предупреждение не срабатывает — очень скоро действие химиката становится очевидно, и люди, забыв о приличиях, начинают познавать забытые грани жизни.



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