Любовная афера (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Романтическая комедия о пари между мужем и женой, которое привело к неожиданным последствиям. Изабель и Кэл состоят в на первый взгляд счастливом браке, но однажды ей приходит в голову странная идея. Изабель спорит с мужем, что сможет охмурить первого попавшегося мужчину, да так, что он сделает ей предложение. Счастливчиком оказывается Альберт, который с легкостью поддается на флирт. К сожалению, новость о том, что это было всего лишь пари, может его эмоционально уничтожить. Тогда Изабель решает какое-то время поддерживать иллюзию. О последствиях такой игры вы узнаете, посмотрев фильм «Любовная афера» онлайн на Wink.



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